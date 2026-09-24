Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’018 0.8%  SPI 19’869 0.8%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’502 0.9%  Euro 0.9440 0.2%  EStoxx50 6’333 1.0%  Gold 4’294 0.4%  Bitcoin 70’087 0.3%  Dollar 0.8287 0.1%  Öl 104.6 -1.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Addex Therapeutics-Aktie springt hoch: Konzern erhält Rechte an GABAB-Portfolio von Indivior zurück
Volkswagen-Aktie dennoch höher: Einer Million VW-Autos in Deutschland droht Lenkungsausfall
Alphabet-Aktie fester: Google schickt testweise KI-Chips ins All
Airbus-Aktie fällt: Flugzeugbauer kämpft mit neuem Qualitätsproblem bei A321neo - 'Kein Sicherheitsmangel'
HelloFresh-Aktie tiefrot: Schwaches drittes Quartal zwingt zu Prognosesenkung
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

24.09.2026 20:30:00

Russia Begins Oil Exports From Its Giant Vostok Arctic Project

Ölpreis (Brent)
104.61 USD -1.87%
Kaufen Verkaufen
Saudi Arabia’s workaround for the Strait of Hormuz now carries a war-risk insurance bill nearly as expensive as sending tankers through Hormuz itself. Quoted premiums for Saudi-linked tankers calling at the Red Sea port of Yanbu have tripled to around 3% of a vessel’s value from less than 1% in early July, according to Reuters. At Saudi ports farther south, including Jizan, quoted premiums can reach 7%. Hormuz voyages are running between 6% and 9%. That adds millions of dollars to every cargo. A voyage from Yanbu can carry roughly $3…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Partners Group-Aktie bricht ein: Konzern erhält von EU-Kommission Genehmigung für Aroma-Zone-Übernahme
Rückenwind für die Novartis-Aktie: US-Gericht weist Klage gegen Pharmariese wegen Entresto-Generika ab
Devisenmarkt in ruhigen Bahnen - US-Dollar kratzt an 0,83 Franken
Partners Group Aktie News: Partners Group am Donnerstagnachmittag auf rotem Terrain
Experte: Bitcoin-Rally wackelt - jetzt Einstiegschance?
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren verloren
Goldpreis-Rally: Wohin steuert das Edelmetall als Nächstes?
Morning Briefing - International
Nach SNB-Zinsentscheidung: SMI geht schwächer in den Feierabend -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Dow tiefer - US-Techwerte stabil -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Partners Group-Aktie bricht ein: Gewinnrückgang und CEO-Wechsel angekündigt

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.