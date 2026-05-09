|Gold & Co. im Fokus
|
09.05.2026 10:13:20
Rohstoffpreise am Samstagvormittag
So bewegen sich aktuell die wichtigsten Commodities.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.715,39 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|12’223.50
|11’427.93
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’756.87
|3’540.30
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’803.02
|3’590.62
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|715.91
|664.67
|Goldbarren 250 g - philoro
|30’029.82
|28’594.39
|Silber CombiBar® 100 g
|325.38
|192.22
|Silber Maple Leaf 1 oz
|78.88
|61.32
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’248.43
|1’951.71
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Teils neue Rekorde an den US-Börsen -- Asiens Börsen machen schlussendlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.