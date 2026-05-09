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Gold & Co. im Fokus 09.05.2026 10:13:20

Rohstoffpreise am Samstagvormittag

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Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.715,39 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Olivier Le Moal / Shutterstock
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’223.50 11’427.93
Gold Krügerrand 1 oz 3’756.87 3’540.30
Gold Philharmoniker 1 oz 3’803.02 3’590.62
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 715.91 664.67
Goldbarren 250 g - philoro 30’029.82 28’594.39
Silber CombiBar® 100 g 325.38 192.22
Silber Maple Leaf 1 oz 78.88 61.32
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’248.43 1’951.71

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