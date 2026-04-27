Rohstoffpreise am Montagabend

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Der Goldpreis ist am Abend gefallen. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis um -0,52 Prozent auf 4.683,94 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 4.708,53 US-Dollar gehandelt worden war.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -0,32 Prozent auf 75,62 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 75,86 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Platinpreis mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Platinpreis -1,19 Prozent niedriger bei 1.999,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 2.023,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit Verlusten. Um 20:39 Uhr notiert der Palladiumpreis -2,28 Prozent niedriger bei 1.477,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 1.512,00 US-Dollar.

Nach 105,88 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Montagabend um 2,19 Prozent auf 108,20 US-Dollar gestiegen.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Aufwind. Um 20:41 Uhr zieht der Ölpreis (WTI) um 2,17 Prozent auf 96,45 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 94,40 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Baumwolle am Montagabend hinzu. Um 0,72 Prozent auf 0,77 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,77 US-Dollar.

Nach 3,23 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Montagabend um 3,10 Prozent auf 3,33 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Kaffeepreis um -1,76 Prozent auf 3,04 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,10 US-Dollar.

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 0,94 Prozent auf 2,51 US-Dollar, nach 2,48 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Maispreis im Aufwind. Um 20:20 Uhr zieht der Maispreis um 1,32 Prozent auf 4,61 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4,55 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,78 Prozent auf 3,71 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,68 US-Dollar.

Nach 1,47 US-Dollar am Vortag ist der Orangensaftpreis am Montagabend um -3,06 Prozent auf 1,43 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,64 US-Dollar am Vortag auf 11,76 US-Dollar nach oben (+1,03Prozent).

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 333,60 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (324,30 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,87 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 0,58 Prozent stärker bei 0,72 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,72 US-Dollar.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Montagabend nach. Um -0,65 Prozent auf 0,14 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,03 Prozent auf 2,55 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Mageres Schwein Preis Gewinne verbuchen. Um 20:05 Uhr steigt der Mageres Schwein Preis um 0,21 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,94 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Milchpreis bei 16,85 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (16,84 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,06 Prozent.

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 2,06 Prozent auf 104,88 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 102,76 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Kohlepreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (102,50 US-Dollar) geht es um 1,76 Prozent auf 104,30 US-Dollar nach oben.

Inzwischen fällt der Reispreis um -0,60 Prozent auf 10,74 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Reispreis bei 10,80 US-Dollar.

Währenddessen wird der Holzpreis bei 579,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (582,50 US-Dollar).

Nach 45,48 Euro am Vortag ist der Erdgaspreis - TTF am Montagabend um -2,20 Prozent auf 44,48 Euro gesunken.

Redaktion finanzen.ch