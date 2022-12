Rohstoffpreise am Freitagvormittag

Im Minus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -0,12 Prozent schwächer bei 1.801,07 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 1.803,22 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Silberpreis im Sinkflug. Um 10:10 Uhr gibt der Silberpreis um -0,26 Prozent auf 22,68 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 22,74 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,38 Prozent auf 1.043,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.047,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 10:09 Uhr fällt der Palladiumpreis um -0,46 Prozent auf 1.935,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.944,50 US-Dollar an der Tafel.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -0,81 Prozent auf 86,55 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 86,88 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (81,22 US-Dollar) geht es um -0,79 Prozent auf 80,75 US-Dollar nach unten.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,27 Prozent auf 6,45 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 6,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (14,30 US-Dollar) geht es um -0,37 Prozent auf 14,26 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 09:35 Uhr ab. Es geht -1,08 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,68 US-Dollar stand.

Zudem gibt der Zuckerpreis am Freitagvormittag nach. Um -1,02 Prozent auf 0,19 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -3,37 Prozent auf 6,60 US-Dollar. Am Vortag standen noch 6,74 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet der Heizölpreis um 10:00 Uhr auf. Es geht 0,61 Prozent auf 86,65 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 86,12 US-Dollar stand.

