Rohstoffpreise am Donnerstagvormittag

Der Goldpreis zeigt sich am Vormittag gegenüber dem Vortag schwächer. Um 10:10 Uhr fiel der Goldpreis -0,23 Prozent auf 2.333,81 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 2.339,11 US-Dollar.

Derweil geht es für den Silberpreis südwärts. Der Silberpreis sinkt -1,56 Prozent auf 31,47 US-Dollar, nach 31,97 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Platinpreis um -0,82 Prozent auf 1.032,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.040,50 US-Dollar an der Tafel.

Nach 968,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagvormittag um -2,22 Prozent auf 946,50 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -0,38 Prozent auf 83,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 83,60 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen verliert der Ölpreis (WTI) um -0,48 Prozent auf 78,86 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (WTI) noch bei 79,23 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -0,47 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,81 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Haferpreis um -0,72 Prozent auf 3,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,85 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Maispreis um -0,05 Prozent auf 4,55 US-Dollar. Am Vortag notierte der Maispreis bei 4,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,12 Prozent auf 12,15 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,14 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenmehlpreis gewinnt 0,81 Prozent auf 371,60 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 369,10 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -1,53 Prozent auf 0,45 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,46 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,27 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 10:00 Uhr auf. Es geht 8,14 Prozent auf 2,66 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 2,49 US-Dollar stand.

Nach 64,46 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Donnerstagvormittag um -0,82 Prozent auf 63,93 US-Dollar gesunken.

