Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Sonntagabend

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Kaum verändert zeigt sich am Abend der Goldpreis. Der Preis belief sich um 20:40 Uhr auf 4.286,15 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.286,15 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Silberpreis kaum vom Fleck. Nach 64,31 US-Dollar am Vortag, tendiert der Silberpreis um 20:15 Uhr bei 64,31 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Platinpreis seitwärts. Um 20:15 Uhr wurde ein Preis von 1.782,00 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Platinpreis bei 1.782,00 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Palladiumpreis kaum vom Fleck. Nach 1.270,00 US-Dollar am Vortag, tendiert der Palladiumpreis um 20:15 Uhr bei 1.270,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch