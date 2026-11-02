Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell0,69 Prozent höher bei 3.902,16 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 3.875,36 US-Dollar.

Währenddessen wird der Silberpreis bei 50,40 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,58 Prozent im Vergleich zum Vortag (49,13 US-Dollar).

Währenddessen wird der Platinpreis bei 1.432,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.432,50 US-Dollar).

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -0,31 Prozent auf 979,50 US-Dollar, nach 982,50 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 10:00 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -7,19 Prozent auf 109,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 117,64 US-Dollar an der Tafel.

Nach 104,12 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Montagvormittag um -4,25 Prozent auf 99,70 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Baumwolle um 0,71 Prozent auf 0,78 US-Dollar zu. Gestern war der Baumwolle noch 0,78 US-Dollar wert.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 1,31 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,44 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 10:00 Uhr notiert der Maispreis 0,45 Prozent stärker bei 4,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,48 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,22 US-Dollar) geht es um -0,04 Prozent auf 12,22 US-Dollar nach unten.

Nach 324,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Montagvormittag um 0,22 Prozent auf 325,30 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen verliert der Sojabohnenölpreis um -0,50 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenölpreis noch bei 0,66 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 0,10 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,19 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 0,21 Prozent auf 2,90 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,90 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Milchpreis bei 15,18 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (15,19 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,07 Prozent.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Heizölpreis Verluste. Um 10:10 Uhr fällt der Heizölpreis um -3,42 Prozent auf 119,41 US-Dollar. Am Vortag standen noch 123,63 US-Dollar an der Tafel.

Redaktion Finanzen.net