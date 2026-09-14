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Rohstoffe an der Börse 14.09.2026 10:13:20

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagvormittag

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Am Vormittag verbilligt sich der Goldpreis um -0,75 Prozent. Damit stand der Goldpreis um 10:10 Uhr bei 4.315,88 US-Dollar, nach 4.348,36 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Silberpreis um -1,69 Prozent auf 63,39 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 64,48 US-Dollar.

Indes gibt der Platinpreis nach. Für den Platinpreis geht es nach 1.799,50 US-Dollar am Vortag auf 1.784,00 US-Dollar nach unten (--0,86 Prozent).

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.291,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,34 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.308,50 US-Dollar).

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 2,90 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 10:01 Uhr auf 107,64 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 104,61 US-Dollar lag.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 2,61 Prozent auf 102,66 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 100,05 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Baumwolle südwärts. Der Baumwolle sinkt -1,58 Prozent auf 0,81 US-Dollar, nach 0,82 US-Dollar am Vortag.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,56 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,56 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,07 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenpreis bergab. Um 10:01 Uhr steht ein Minus von -2,54 Prozent auf 12,48 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenpreis noch bei 12,80 US-Dollar.

Zudem fällt der Sojabohnenmehlpreis. Um -1,27 Prozent reduziert sich der Sojabohnenmehlpreis um 10:00 Uhr auf 342,60 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenmehlpreis am Vortag noch bei 347,00 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:01 Uhr auf. Es geht 0,52 Prozent auf 0,69 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,69 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,61 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,18 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,61 Prozent auf 2,91 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,83 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gewinnt der Heizölpreis am Montagvormittag hinzu. Um 2,62 Prozent auf 134,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 131,03 US-Dollar.

Währenddessen legt der Kohlepreis um 4,28 Prozent auf 145,00 US-Dollar zu. Gestern war der Kohlepreis noch 139,05 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.ch


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