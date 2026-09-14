Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag

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Für den Goldpreis ging es am Mittag bergab. Der Preis verlor um 13:13 Uhr um -1,29 Prozent auf 4.292,08 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.348,36 US-Dollar gestanden hatte.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -2,48 Prozent auf 62,88 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 64,48 US-Dollar.

Mit dem Platinpreis geht es indes nach unten. Der Platinpreis gibt -1,83 Prozent auf 1.766,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.799,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen reduziert sich der Palladiumpreis um -2,56 Prozent auf 1.275,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.308,50 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Montagmittag hinzu. Um 2,68 Prozent auf 107,41 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 104,61 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (WTI). Um 2,46 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf 102,51 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 100,05 US-Dollar lag.

Zeitgleich verringert sich der Baumwolle um -1,55 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,82 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Haferpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 3,56 US-Dollar lag, wird der Haferpreis um 13:02 Uhr auf 3,56 US-Dollar beziffert.

Zudem zeigt sich der Kakaopreis im Aufwind. Um 13:02 Uhr zieht der Kakaopreis um 1,36 Prozent auf 4.170,00 Britische Pfund an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 4.114,00 Britische Pfund gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 13:04 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -2,73 Prozent auf 12,45 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,80 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Abschläge in Höhe von -1,35 Prozent auf 342,30 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 347,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,01 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -0,77 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,18 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Aufwind. Um 13:13 Uhr zieht der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,15 Prozent auf 2,89 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 2,83 US-Dollar gemeldet wurde.

Nach 131,03 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Montagmittag um 1,81 Prozent auf 133,41 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 139,75 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,50 Prozent im Vergleich zum Vortag (139,05 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch