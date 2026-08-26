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Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend
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Rohstoffe unter der Lupe 26.08.2026 20:43:14

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Mittwochabend

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Im Minus präsentierte sich um 20:40 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell -1,38 Prozent schwächer bei 4.594,41 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.658,61 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Silberpreis um -0,77 Prozent auf 68,14 US-Dollar. Gestern stand der Silberpreis noch bei 68,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 1.834,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.852,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Palladiumpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:19 Uhr notiert der Palladiumpreis 0,19 Prozent stärker bei 1.333,50 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 1.331,00 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit Verlusten. Um 20:30 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) -0,95 Prozent niedriger bei 87,74 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 88,58 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (WTI) mit Verlusten. Um 20:40 Uhr notiert der Ölpreis (WTI) -0,21 Prozent niedriger bei 82,19 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 82,36 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,88 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,87 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Haferpreis um 3,82 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Haferpreis bei 3,21 US-Dollar.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 19:30 Uhr ab. Es geht -3,72 Prozent auf 3,58 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 3,71 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,16 Prozent auf 2,18 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Lebendrindpreis-Kurs noch bei 2,18 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Maispreis um 2,60 Prozent auf 5,14 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 5,01 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,34 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,34 US-Dollar.

Zudem gibt der Orangensaftpreis am Mittwochabend nach. Um -6,62 Prozent auf 1,41 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Orangensaftpreis bei 1,51 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,51 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,83 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,28 US-Dollar).

Derweil notiert der Sojabohnenmehlpreis bei 327,70 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (320,30 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,31 Prozent.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,59 Prozent auf 0,67 US-Dollar, nach 0,68 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 19:08 Uhr steigt der Zuckerpreis um 1,85 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,17 US-Dollar an der Tafel.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 3,07 Prozent auf 2,86 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,77 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Mageres Schwein Preis um 0,44 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mageres Schwein Preis bei 0,80 US-Dollar.

Derweil geht es für den Milchpreis südwärts. Der Milchpreis sinkt -0,06 Prozent auf 16,60 US-Dollar, nach 16,61 US-Dollar am Vortag.

Nach 112,01 US-Dollar am Vortag ist der Heizölpreis am Mittwochabend um 0,47 Prozent auf 112,54 US-Dollar gestiegen.

Nach 14,39 US-Dollar am Vortag ist der Reispreis am Mittwochabend um 3,20 Prozent auf 14,85 US-Dollar gestiegen.

Zeitgleich verringert sich der Holzpreis um -0,70 Prozent auf 568,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 572,50 US-Dollar.

Mit dem Erdgaspreis - TTF geht es indes nach unten. Der Erdgaspreis - TTF gibt -0,70 Prozent auf 65,70 Euro nach, nachdem gestern noch 66,17 Euro an der Tafel standen.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
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