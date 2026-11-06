Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Starinvestor Bill Ackman erwartet starkes Börsenjahr 2027 - Wette auf Meta-Aktie
KI-Sorgen treiben Anleger zu Konsumaktien – doch die Bewertungen haben es in sich
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
VeChain: Wie viel Wert mit einem Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Suche...
Rohstoffkurse aktuell 06.11.2026 10:13:20

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag

Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Um 10:10 Uhr stand der Goldpreis bei 4.078,25 US-Dollar. Damit liegt der Kurs am Vormittag -0,26 Prozent niedriger als am Vortag (4.088,68 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 10:10 Uhr steht ein Plus von 0,52 Prozent auf 52,16 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 51,89 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Platinpreis um 0,99 Prozent auf 1.537,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.522,50 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.051,00 US-Dollar) geht es um -0,95 Prozent auf 1.041,00 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Minus. Im Vergleich zum Vortag (98,29 US-Dollar) geht es um -0,65 Prozent auf 97,65 US-Dollar nach unten.

Indes gibt der Ölpreis (WTI) nach. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 90,52 US-Dollar am Vortag auf 89,80 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Baumwolle -0,39 Prozent niedriger bei 0,78 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,79 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Haferpreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,75 Prozent auf 3,35 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Haferpreis bei 3,33 US-Dollar.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 0,11 Prozent auf 4,41 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 4,40 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 11,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,81 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (317,20 US-Dollar) geht es um 1,01 Prozent auf 320,40 US-Dollar nach oben.

Zudem gibt der Sojabohnenölpreis am Freitagvormittag nach. Um -0,64 Prozent auf 0,62 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenölpreis bei 0,62 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,75 Prozent auf 0,18 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,19 US-Dollar gemeldet wurde.

Zeitgleich verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,93 Prozent auf 3,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,95 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,23 Prozent auf 114,65 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 114,91 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 135,05 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,64 Prozent im Vergleich zum Vortag (137,30 US-Dollar).

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Medacta-Aktie bricht zweistellig ein: Umsatz- und Margenwarnung für 2026
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Starkes Quartal: Moderna-Aktie springt nach Zahlen hoch
Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 45/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.