Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagvormittag

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Aktuelle Rohstoffkurse 09.10.2026 10:13:20

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Im Plus präsentierte sich um 10:10 Uhr der Goldpreis. Der Goldpreis notiert aktuell1,50 Prozent höher bei 4.196,84 US-Dollar. Am Vortag bezifferte sich der Preis noch auf 4.134,93 US-Dollar.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,85 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 10:10 Uhr auf 60,48 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 59,38 US-Dollar lag.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 3,66 Prozent auf 1.698,00 US-Dollar, nach 1.638,00 US-Dollar am Vortag.

Zudem zeigt sich der Palladiumpreis im Aufwind. Um 10:09 Uhr zieht der Palladiumpreis um 3,64 Prozent auf 1.167,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.126,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (Brent) im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Ölpreis (Brent) um -1,19 Prozent auf 103,04 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 104,28 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (WTI) Verluste. Um 10:11 Uhr fällt der Ölpreis (WTI) um -1,14 Prozent auf 90,45 US-Dollar. Am Vortag standen noch 91,49 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,76 US-Dollar) geht es um 6,15 Prozent auf 0,81 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Maispreis am Freitagvormittag hinzu. Um 0,50 Prozent auf 5,03 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 5,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,88 US-Dollar) geht es um 0,52 Prozent auf 12,94 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:00 Uhr ab. Es geht -0,03 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,68 US-Dollar stand.

Nach 0,20 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Freitagvormittag um 0,20 Prozent auf 0,20 US-Dollar gestiegen.

Nach 3,17 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Freitagvormittag um -1,23 Prozent auf 3,13 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,84 Prozent auf 126,54 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 128,92 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 09:45 Uhr steht ein Minus von -1,04 Prozent auf 143,05 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 144,55 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
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