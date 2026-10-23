Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Freitagabend

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Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -0,72 Prozent auf 3.995,29 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.024,24 US-Dollar gestanden hatte.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -1,10 Prozent auf 53,95 US-Dollar. Am Vortag standen noch 54,55 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,08 Prozent auf 1.557,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.574,00 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 1.057,50 US-Dollar am Vortag auf 1.049,00 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 116,63 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (113,17 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 3,06 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 3,86 Prozent auf 103,31 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 99,47 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Baumwolle um -0,73 Prozent auf 0,80 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

Zudem fällt der Haferpreis. Um -1,26 Prozent reduziert sich der Haferpreis um 20:19 Uhr auf 3,72 US-Dollar, nachdem der Haferpreis am Vortag noch bei 3,76 US-Dollar lag.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -1,60 Prozent auf 3,07 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 3,12 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Lebendrindpreis um -0,03 Prozent auf 2,30 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Lebendrindpreis bei 2,30 US-Dollar.

Daneben sinkt der Maispreis um -0,98 Prozent auf 4,56 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 4,61 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Zugewinne in Höhe von 0,65 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,46 US-Dollar.

Daneben sinkt der Orangensaftpreis um -0,43 Prozent auf 1,40 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,40 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,36 Prozent auf 12,58 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 12,53 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenmehlpreis um -0,23 Prozent auf 346,50 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenmehlpreis noch bei 347,30 US-Dollar.

Mit dem Sojabohnenölpreis geht es indes nordwärts. Der Sojabohnenölpreis gewinnt 0,07 Prozent auf 0,67 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 0,67 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,55 Prozent auf 0,20 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 20:41 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -6,15 Prozent auf 2,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2,80 US-Dollar an der Tafel.

Indessen verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,04 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mageres Schwein Preis bei 0,66 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit Verlusten. Um 20:10 Uhr notiert der Milchpreis -0,26 Prozent niedriger bei 15,25 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 15,29 US-Dollar.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr auf. Es geht 1,22 Prozent auf 131,82 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 130,24 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 20:15 Uhr steigt der Reispreis um 0,37 Prozent auf 17,52 US-Dollar. Am Vortag standen noch 17,46 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Holzpreis geht es indes nach unten. Der Holzpreis gibt -0,67 Prozent auf 519,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 523,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 2,29 Prozent auf 92,52 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 90,44 Euro.

Redaktion finanzen.ch