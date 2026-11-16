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Gold, Öl & Co. 16.11.2026 13:17:06

Rohstoffkurse am Mittag

Rohstoffkurse am Mittag

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Der Goldpreis ist am Mittag gesunken. So verlor der Goldpreis um 13:13 Uhr -0,26 Prozent auf 3.870,16 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 3.880,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Silberpreis Abschläge in Höhe von -2,26 Prozent auf 47,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 48,74 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (1.489,50 US-Dollar) geht es um -1,81 Prozent auf 1.462,50 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Palladiumpreis südwärts. Der Palladiumpreis sinkt -1,13 Prozent auf 1.003,00 US-Dollar, nach 1.014,50 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,81 Prozent auf 95,06 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 95,84 US-Dollar.

Indes gibt der Ölpreis (WTI) nach. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 88,56 US-Dollar am Vortag auf 87,78 US-Dollar nach unten (--0,88 Prozent).

Indessen reduziert sich der Baumwolle um -1,73 Prozent auf 0,77 US-Dollar. Am Vortag notierte der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Haferpreis bergab. Um 11:33 Uhr steht ein Minus von -0,21 Prozent auf 3,61 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Haferpreis noch bei 3,62 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Kaffeepreis um 1,31 Prozent auf 2,82 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 2,79 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Kakaopreis am Montagmittag hinzu. Um 0,34 Prozent auf 3.889,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 3.876,00 Britische Pfund.

Zudem gewinnt der Maispreis am Montagmittag hinzu. Um 0,11 Prozent auf 4,46 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Maispreis bei 4,46 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,32 US-Dollar).

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 0,12 Prozent auf 330,20 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 329,80 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Sinkflug. Um 13:03 Uhr gibt der Sojabohnenölpreis um -0,58 Prozent auf 0,63 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,64 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -0,87 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -2,23 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 3,23 US-Dollar.

Derweil notiert der Milchpreis bei 17,57 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (17,58 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,06 Prozent.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Heizölpreis um -0,94 Prozent auf 111,48 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 112,54 US-Dollar gemeldet wurde.

Mit dem Holzpreis geht es indes nordwärts. Der Holzpreis gewinnt 6,12 Prozent auf 520,00 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 490,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: Olivier Le Moal / Shutterstock

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