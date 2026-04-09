Rohstoffkurse am Mittag

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Der Goldpreis liegt am Mittag bei 4.740,13 US-Dollar. So stieg der Goldpreis um 13:13 Uhr um 0,20 Prozent gegenüber dem Vortag, als er noch bei 4.730,54 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Silberpreis um -0,55 Prozent auf 74,09 US-Dollar. Am Vortag notierte der Silberpreis bei 74,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 13:13 Uhr fällt der Platinpreis um -1,31 Prozent auf 2.035,50 US-Dollar. Am Vortag standen noch 2.062,50 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Palladiumpreis geht es indes nach unten. Der Palladiumpreis gibt -1,63 Prozent auf 1.570,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1.596,50 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil geht es für den Ölpreis (Brent) bergauf. Der Ölpreis (Brent) steigt 1,99 Prozent auf 98,62 US-Dollar, nach 96,70 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Ölpreis (WTI) um 5,29 Prozent auf 99,40 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (WTI) noch 94,41 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Abschläge in Höhe von -0,66 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,72 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 1,13 Prozent auf 3,36 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,33 US-Dollar stand.

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 13:02 Uhr gibt der Kaffeepreis um -0,48 Prozent auf 2,93 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 2,94 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen fällt der Kakaopreis um -1,00 Prozent auf 2.375,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 2.399,00 Britische Pfund.

In der Zwischenzeit geht es für den Maispreis nordwärts. Um 13:01 Uhr steht ein Plus von 0,45 Prozent auf 4,49 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Maispreis-Kurs noch bei 4,47 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenpreis Zugewinne in Höhe von 0,26 Prozent auf 11,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 11,62 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 0,35 Prozent auf 315,20 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 314,10 US-Dollar.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,68 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,67 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,67 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Abschläge in Höhe von -0,77 Prozent auf 0,14 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,14 US-Dollar.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,72 US-Dollar am Vortag auf 2,73 US-Dollar nach oben (+0,22Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Zugewinne in Höhe von 5,25 Prozent auf 105,93 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 100,65 US-Dollar.

Daneben wertet der Kohlepreis um 12:01 Uhr ab. Es geht -1,35 Prozent auf 106,25 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 107,70 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 13:00 Uhr notiert der Holzpreis -0,51 Prozent niedriger bei 586,00 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 589,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch