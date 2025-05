Rohstoffkurse am Mittag

Am Freitagmittag knickt der Goldpreis ein. Um 13:13 Uhr sank der Goldpreis um -0,69 Prozent auf 3.294,02 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (3.317,02 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Silberpreis mit Verlusten. Um 13:13 Uhr notiert der Silberpreis -0,72 Prozent niedriger bei 33,13 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 33,37 US-Dollar.

Derweil notiert der Platinpreis bei 1.081,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.084,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,32 Prozent.

Zudem gibt der Palladiumpreis am Freitagmittag nach. Um -0,51 Prozent auf 971,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 976,50 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 64,57 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,69 Prozent im Vergleich zum Vortag (64,15 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 1,13 Prozent auf 61,62 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 60,94 US-Dollar.

Zudem fällt der Baumwolle. Um -0,26 Prozent reduziert sich der Baumwolle um 13:03 Uhr auf 0,65 US-Dollar, nachdem der Baumwolle am Vortag noch bei 0,65 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Haferpreis um 0,47 Prozent auf 3,77 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 3,76 US-Dollar.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 0,10 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 13:02 Uhr auf 3,49 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,48 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:02 Uhr auf. Es geht 4,27 Prozent auf 6.468,00 Britische Pfund nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 6.201,00 Britische Pfund stand.

Inzwischen steigt der Maispreis um 0,28 Prozent auf 4,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Maispreis bei 4,47 US-Dollar.

Nach 10,52 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Freitagmittag um -0,10 Prozent auf 10,50 US-Dollar gesunken.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,51 Prozent auf 297,30 US-Dollar. Am Vortag standen noch 296,40 US-Dollar an der Tafel.

Zudem fällt der Sojabohnenölpreis. Um -1,72 Prozent reduziert sich der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr auf 0,48 US-Dollar, nachdem der Sojabohnenölpreis am Vortag noch bei 0,48 US-Dollar lag.

Zudem bewegt sich der Weizenpreis seitwärts. Um 12:58 Uhr wurde ein Preis von 202,25 Euro festgestellt. Noch am Vortag lag der Weizenpreis bei 202,00 Euro.

Währenddessen zeigt sich der Zuckerpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,17 US-Dollar) geht es um 0,94 Prozent auf 0,17 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Erdgaspreis - Natural Gas Verluste. Um 13:14 Uhr fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,25 Prozent auf 3,53 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,52 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Rapspreis bei 474,25 Euro. Im Vergleich zum Vortag (472,50 Euro) ist das ein Aufschlag von 0,42 Prozent.

Inzwischen steigt der Heizölpreis um 0,49 Prozent auf 54,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 54,16 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch