Rohstoffkurse am Mittag

Am Mittag verteuerte sich der Goldpreis um 0,06 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 13:13 Uhr bei 2.029,76 US-Dollar, nach 2.028,48 US-Dollar am Vortag.

Nach 23,81 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Freitagmittag um -0,08 Prozent auf 23,79 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verstärkt sich der Platinpreis um 1,70 Prozent auf 926,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 911,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Palladiumpreis Abschläge in Höhe von -0,15 Prozent auf 977,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 979,00 US-Dollar.

Zudem steigt der Ölpreis (Brent). Um 0,91 Prozent verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 13:03 Uhr auf 75,24 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 74,05 US-Dollar lag.

Nach 69,34 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (WTI) am Freitagmittag um 1,11 Prozent auf 70,42 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Baumwolle um 13:02 Uhr ab. Es geht -0,04 Prozent auf 0,83 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,83 US-Dollar stand.

Inzwischen steigt der Sojabohnenpreis um 0,44 Prozent auf 13,16 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenpreis bei 13,12 US-Dollar.

Daneben sinkt der Weizenpreis um -0,92 Prozent auf 216,00 Euro. Am Tag zuvor stand der Preis bei 216,25 Euro.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,23 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,23 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,91 Prozent.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - Natural Gas mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Erdgaspreis - Natural Gas 1,72 Prozent stärker bei 2,60 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 2,59 US-Dollar.

Indes gewinnt der Rapspreis hinzu. Für den Rapspreis geht es nach 439,00 Euro am Vortag auf 444,75 Euro nach oben (+1,43Prozent).

Daneben verstärkt sich der Heizölpreis um 1,57 Prozent auf 68,42 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 67,36 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Kohlepreis im Aufwind. Um 13:00 Uhr zieht der Kohlepreis um 0,94 Prozent auf 123,00 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 121,75 US-Dollar gemeldet wurde.

Redaktion finanzen.ch