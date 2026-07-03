|Tops & Flops
|
03.07.2026 03:26:05
Rohstoffe im Juni 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat
Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Weitere Links:
Bildquelle: Worldpics / Shutterstock.com,Keystone,PhotoStock10 / Shutterstock.com,sacura / Shutterstock.com
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|11’119.36
|10’325.51
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’414.41
|3’202.35
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’449.58
|3’247.87
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|649.04
|600.91
|Goldbarren 250 g - philoro
|27’270.78
|26’058.14
|Silber CombiBar® 100 g
|283.15
|168.53
|Silber Maple Leaf 1 oz
|64.75
|47.87
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|1’824.59
|1’519.52
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktbericht: SMI beendet Handel nach Rekord fester -- DAX geht mit Höchststand in den Feierabend -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich uneins
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt knackten neue Rekorde. Die US-Börsen zeigten sich vor dem langen Wochenende mit unterschiedlichen Vorzeichen. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Donnerstag erneut uneins.