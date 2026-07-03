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Rohstoffe im Juni 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Rohstoffe im Juni 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Monat

Im abgelaufenen Monat kam es am Rohstoff-Markt zu deutlichen Ausschlägen. So bewegten sich die Commodities im Detail.

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So bewegten sich die einzelnen Commodities im Juni 2026:

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    Name Kaufen Verkaufen
    Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 11’119.36 10’325.51
    Gold Krügerrand 1 oz 3’414.41 3’202.35
    Gold Philharmoniker 1 oz 3’449.58 3’247.87
    Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 649.04 600.91
    Goldbarren 250 g - philoro 27’270.78 26’058.14
    Silber CombiBar® 100 g 283.15 168.53
    Silber Maple Leaf 1 oz 64.75 47.87
    Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’824.59 1’519.52

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