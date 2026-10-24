|Öl & Co. im Fokus
|
24.10.2026 10:13:20
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagvormittag
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:10 Uhr tendierte der Preis bei 3.993,62 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.