|Fokus Goldpreis & Co.
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31.10.2026 13:17:06
Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Samstagmittag
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
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Am Samstagmittag stagniert der Goldpreis. Um 13:13 Uhr notierte der Goldpreis bei 3.875,36 US-Dollar und damit kaum verändert zum Vortag (3.875,36 US-Dollar).
Redaktion Finanzen.net
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