Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochvormittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Am Mittwochvormittag knickt der Goldpreis ein. Um 10:10 Uhr sank der Goldpreis um -0,67 Prozent auf 4.627,62 US-Dollar und damit unter den Stand vom Vortag (4.658,61 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 10:10 Uhr werden 68,67 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 0,97 Prozent auf 1.870,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.852,50 US-Dollar.

Nach 1.331,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Mittwochvormittag um 1,05 Prozent auf 1.345,00 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 86,08 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (88,58 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -2,82 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -2,76 Prozent auf 80,09 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 82,36 US-Dollar.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,87 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,87 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,67 Prozent.

Mit dem Maispreis geht es indes nordwärts. Der Maispreis gewinnt 1,00 Prozent auf 5,06 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 5,01 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,28 US-Dollar) geht es um 0,12 Prozent auf 12,30 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Sojabohnenmehlpreis Zugewinne in Höhe von 1,00 Prozent auf 323,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Sojabohnenmehlpreis bei 320,30 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 09:54 Uhr ab. Es geht -1,53 Prozent auf 0,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,68 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 10:01 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,12 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,17 US-Dollar an der Tafel.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 1,01 Prozent auf 2,80 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,77 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,12 Prozent auf 16,59 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,61 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -3,54 Prozent auf 108,05 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 112,01 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit Verlusten. Um 09:01 Uhr notiert der Kohlepreis -0,80 Prozent niedriger bei 123,80 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 124,80 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch