Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Mittwochabend

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Am Abend verteuerte sich der Goldpreis um 4,35 Prozent. Damit lag der Goldpreis um 20:40 Uhr bei 4.255,08 US-Dollar, nach 4.077,67 US-Dollar am Vortag.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Silberpreis um 4,43 Prozent auf 62,18 US-Dollar. Am Vortag standen noch 59,54 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Platinpreis bergab. Um 20:39 Uhr steht ein Minus von -0,17 Prozent auf 1.748,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Platinpreis noch bei 1.751,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Palladiumpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.359,00 US-Dollar) geht es um 1,10 Prozent auf 1.374,00 US-Dollar nach oben.

Daneben wertet der Ölpreis (Brent) um 20:31 Uhr auf. Es geht 0,18 Prozent auf 79,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 79,36 US-Dollar stand.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -0,66 Prozent auf 75,27 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 75,77 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit verbucht der Baumwolle Zugewinne in Höhe von 0,88 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Baumwolle bei 0,81 US-Dollar.

Daneben wertet der Haferpreis um 20:19 Uhr auf. Es geht 1,12 Prozent auf 3,16 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,13 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Kaffeepreis bei 3,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,86 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,24 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Lebendrindpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,93 Prozent auf 2,34 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Lebendrindpreis bei 2,32 US-Dollar.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,38 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,07 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,42 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Mastrindpreis um 0,80 Prozent auf 3,54 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,51 US-Dollar.

Indes gibt der Orangensaftpreis nach. Für den Orangensaftpreis geht es nach 1,60 US-Dollar am Vortag auf 1,58 US-Dollar nach unten (--1,25 Prozent).

Daneben sinkt der Sojabohnenpreis um -0,30 Prozent auf 11,52 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 11,55 US-Dollar.

Nach 310,60 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Mittwochabend um -0,42 Prozent auf 309,30 US-Dollar gesunken.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenölpreis um -0,63 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,68 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Zuckerpreis am Mittwochabend hinzu. Um 0,73 Prozent auf 0,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Zuckerpreis bei 0,15 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,15 Prozent auf 2,68 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,68 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis bergab. Um 20:05 Uhr steht ein Minus von -1,20 Prozent auf 0,97 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Mageres Schwein Preis noch bei 0,98 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Milchpreis im Aufwind. Um 20:17 Uhr zieht der Milchpreis um 7,10 Prozent auf 16,74 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 15,63 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 99,59 US-Dollar am Vortag auf 100,39 US-Dollar nach oben (+0,80Prozent).

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (13,97 US-Dollar) geht es um 0,86 Prozent auf 14,09 US-Dollar nach oben.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -1,53 Prozent auf 577,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 586,50 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - TTF um -4,04 Prozent auf 52,78 Euro. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - TTF bei 55,00 Euro.

Redaktion finanzen.ch