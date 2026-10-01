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Fokus Rohstoffpreise 01.10.2026 10:13:20

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagvormittag

Die aktuellen Preise der wichtigsten Rohstoffe im Überblick.

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Der Goldpreis ist am Vormittag gestiegen. So gewann der Goldpreis um 10:10 Uhr 0,14 Prozent auf 4.163,10 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Preis bei 4.157,35 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Silberpreis um 0,31 Prozent auf 60,62 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 60,43 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Platinpreis Zugewinne in Höhe von 0,18 Prozent auf 1.713,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Platinpreis bei 1.710,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -1,53 Prozent auf 1.189,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.207,50 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ölpreis (Brent) um -3,63 Prozent auf 99,77 US-Dollar. Gestern stand der Ölpreis (Brent) noch bei 103,53 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 90,42 US-Dollar am Vortag auf 92,17 US-Dollar nach oben (+1,94Prozent).

Nach 4,19 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagvormittag um -0,60 Prozent auf 4,16 US-Dollar gesunken.

Währenddessen wird der Maispreis bei 5,01 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vortag (5,01 US-Dollar).

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 10:01 Uhr ab. Es geht -0,19 Prozent auf 12,91 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 12,93 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenölpreis bergab. Um 10:01 Uhr steht ein Minus von -0,34 Prozent auf 0,68 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenölpreis noch bei 0,68 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Zuckerpreis um 6,47 Prozent auf 0,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Zudem gibt der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagvormittag nach. Um -2,08 Prozent auf 2,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,03 US-Dollar.

Zudem gibt der Heizölpreis am Donnerstagvormittag nach. Um -5,04 Prozent auf 124,43 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 131,03 US-Dollar.

Derweil geht es für den Kohlepreis südwärts. Der Kohlepreis sinkt -0,18 Prozent auf 142,00 US-Dollar, nach 142,25 US-Dollar am Vortag.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
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