Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

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Der Goldpreis wertet am Donnerstagmittag um 1,61 Prozent auf 4.128,88 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.063,51 US-Dollar.

Nach 52,30 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagmittag um 0,82 Prozent auf 52,73 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,64 Prozent auf 1.522,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.498,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.042,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.010,00 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,28 Prozent auf 96,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 94,62 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,69 Prozent auf 89,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 88,12 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) geht es um 0,91 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,55 Prozent auf 2,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,80 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kakaopreis um -3,33 Prozent auf 3.951,00 Britische Pfund. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4.087,00 Britische Pfund.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,44 US-Dollar).

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,82 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:04 Uhr auf 321,20 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 318,60 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,91 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,64 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,49 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Nach 2,96 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag um -0,84 Prozent auf 2,93 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 1,66 Prozent auf 113,07 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 111,22 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net