Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’797 -1.1%  SPI 20’832 -1.2%  Dow 51’286 -0.5%  DAX 25’820 -1.9%  Euro 0.9135 -0.3%  EStoxx50 6’170 -1.0%  Gold 4’066 -0.6%  Bitcoin 62’264 0.6%  Dollar 0.8198 0.0%  Öl 98.0 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
Zwischen Schuldenlast und Kaufempfehlung: Wie geht es bei den Aktien von CoreWeave und Nebius weiter?
Deutsche Telekom-Aktie und Co.: Barclays trotz KI-Risiko für diese europäischen Telekom-Werte
Mit Kakeibo einfach und langfristig Geld sparen
KI-Blase am Aktienmarkt? So sichern Börsenprofis ihre Depots ab
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Suche...
Rohstoffkurse im Fokus 05.11.2026 13:17:06

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

Goldpreis, Gaspreis, Ölpreis und Co. im Überblick

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis wertet am Donnerstagmittag um 1,61 Prozent auf 4.128,88 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.063,51 US-Dollar.

Nach 52,30 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagmittag um 0,82 Prozent auf 52,73 US-Dollar gestiegen.

Zudem gewinnt der Platinpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,64 Prozent auf 1.522,50 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Platinpreis bei 1.498,00 US-Dollar.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.042,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 3,22 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.010,00 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (Brent) um 2,28 Prozent auf 96,78 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (Brent) bei 94,62 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 1,69 Prozent auf 89,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 88,12 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Baumwolle im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,78 US-Dollar) geht es um 0,91 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,55 Prozent auf 2,81 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,80 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kakaopreis um -3,33 Prozent auf 3.951,00 Britische Pfund. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4.087,00 Britische Pfund.

Währenddessen wird der Maispreis bei 4,47 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vortag (4,44 US-Dollar).

Zudem steigt der Sojabohnenmehlpreis. Um 0,82 Prozent verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 13:04 Uhr auf 321,20 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 318,60 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 13:03 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,91 Prozent auf 0,63 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,64 US-Dollar an der Tafel.

Indessen reduziert sich der Zuckerpreis um -0,49 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Vortag notierte der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Nach 2,96 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagmittag um -0,84 Prozent auf 2,93 US-Dollar gesunken.

Währenddessen legt der Heizölpreis um 1,66 Prozent auf 113,07 US-Dollar zu. Gestern war der Heizölpreis noch 111,22 US-Dollar wert.

Redaktion Finanzen.net


Bildquelle: GAS-photo / Shutterstock.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Baisse im Technologiesektor: SMI und DAX verabschieden sich mit Verlusten ins Wochenende -- Wall Street schliesst gespalten -- Asiens Börsen letztlich in Rot
SpaceX-Aktie auf der US 1 List: Was hinter der Empfehlung der Bank of America steckt
UBS-Aktie haussiert: Kompromiss im Streit um Milliarden an Eigenkapital zeichnet sich ab
Aktien New York Schluss: Nasdaq-Erholung scheitert vor Apple und Wahlen
Medacta-Aktie bricht zweistellig ein: Umsatz- und Margenwarnung für 2026
Rheinmetall-Aktie verliert zweistellig: Rüstungskonzern senkt erneut die Prognose
Starkes Quartal: Moderna-Aktie springt nach Zahlen hoch
Holcim-Aktie deutlich fester: Baustoffkonzern übernimmt australische Burdett Group
Rheinmetall Aktie News: Rheinmetall verzeichnet am Vormittag Verluste

Top-Rankings

KW 45: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 45: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 45/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.