Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’552 0.2%  SPI 20’510 0.3%  Dow 54’037 0.3%  DAX 26’319 0.7%  Euro 0.9344 -0.1%  EStoxx50 6’524 0.3%  Gold 4’342 2.4%  Bitcoin 52’484 0.6%  Dollar 0.8078 -0.6%  Öl 82.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Amrize143013422Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Partners Group2460882Sandoz124359842Rheinmetall345850Swiss Re12688156Sika41879292SpaceX156888148
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Die Schwachstelle der Portfoliotheorie: Warum Diversifikation in extremen Marktphasen nicht schützt
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Angriff auf NVIDIA: AMD sichert sich neuen KI-Player - Aktie schwächer
Machtwechsel im Abnehmduell: Eli Lilly hängt Novo Nordisk ab - Aktien reagieren
Suche...
ETF Sparplan
Öl & Co. im Fokus 06.08.2026 13:17:06

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Am Donnerstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,49 Prozent auf 4.267,99 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.247,04 US-Dollar).

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,68 Prozent auf 61,68 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 62,10 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,23 Prozent auf 1.763,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.742,00 US-Dollar.

Nach 1.368,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagmittag um 1,50 Prozent auf 1.388,50 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 80,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (79,45 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,04 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,92 Prozent auf 75,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 75,22 US-Dollar.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,82 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,06 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,79 Prozent auf 3,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,27 US-Dollar) geht es um -0,23 Prozent auf 3,26 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Abschläge in Höhe von -4,12 Prozent auf 4.166,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 4.345,00 Britische Pfund.

Daneben wertet der Maispreis um 13:02 Uhr auf. Es geht 0,29 Prozent auf 4,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,37 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,19 Prozent auf 309,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 309,30 US-Dollar an der Tafel.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,26 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,71 Prozent auf 2,67 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,69 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,53 Prozent auf 99,86 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 100,39 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 12:05 Uhr notiert der Kohlepreis 0,82 Prozent stärker bei 117,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 116,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: aslysun / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

20:35 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Berkshire Hathaway-Aktie: Warren Buffett setzt Hunderte Milliarden auf nur fünf Aktien
D-Wave Quantum verfehlt im zweiten Quartal die Erwartungen - Aktie unter Druck
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Nach Aus für Fregatte F126: Rheinmetall senkt Umsatzprognose - Aktie in Rot
Walmart Aktie News: Walmart gibt am Freitagabend nach
Buy-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie
Commerzbank-Aktie dennoch tiefer: Deutliches Ertragswachstum treibt Gewinn über Erwartungen
DEUTZ-Aktie mit Plus: Motorenbauer legt weiter zu - Prognose bestätigt
KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Rheinmetall-Aktie

Top-Rankings

KW 32: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 32/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 32/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.