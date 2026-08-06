Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Donnerstagmittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Am Donnerstagmittag zieht der Goldpreis an. Um 13:13 Uhr kletterte der Goldpreis um 0,49 Prozent auf 4.267,99 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (4.247,04 US-Dollar).

Daneben wertet der Silberpreis um 13:13 Uhr ab. Es geht -0,68 Prozent auf 61,68 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 62,10 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,23 Prozent auf 1.763,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.742,00 US-Dollar.

Nach 1.368,00 US-Dollar am Vortag ist der Palladiumpreis am Donnerstagmittag um 1,50 Prozent auf 1.388,50 US-Dollar gestiegen.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 80,28 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (79,45 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,04 Prozent.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,92 Prozent auf 75,91 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 75,22 US-Dollar.

Derweil notiert der Baumwolle bei 0,82 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,82 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,06 Prozent.

Mit dem Haferpreis geht es indes nordwärts. Der Haferpreis gewinnt 0,79 Prozent auf 3,19 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 3,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen zeigt sich der Kaffeepreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (3,27 US-Dollar) geht es um -0,23 Prozent auf 3,26 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Kakaopreis Abschläge in Höhe von -4,12 Prozent auf 4.166,00 Britische Pfund. Am Tag zuvor lag der Kakaopreis bei 4.345,00 Britische Pfund.

Daneben wertet der Maispreis um 13:02 Uhr auf. Es geht 0,29 Prozent auf 4,38 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,37 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenmehlpreis Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Sojabohnenmehlpreis um 0,19 Prozent auf 309,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 309,30 US-Dollar an der Tafel.

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 0,26 Prozent auf 0,15 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,15 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,71 Prozent auf 2,67 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 2,69 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Heizölpreis um -0,53 Prozent auf 99,86 US-Dollar. Gestern stand der Heizölpreis noch bei 100,39 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 12:05 Uhr notiert der Kohlepreis 0,82 Prozent stärker bei 117,00 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 116,05 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch