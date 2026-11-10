Rohstoffe im Fokus: So bewegen sich Goldpreis & Co. am Dienstagabend

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Der Goldpreis wertet am Dienstagabend um -2,78 Prozent auf 4.025,15 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.140,44 US-Dollar.

Daneben sinkt der Silberpreis um -3,41 Prozent auf 51,33 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 53,14 US-Dollar.

Zudem fällt der Platinpreis. Um -1,41 Prozent reduziert sich der Platinpreis um 20:36 Uhr auf 1.539,50 US-Dollar, nachdem der Platinpreis am Vortag noch bei 1.561,50 US-Dollar lag.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 0,19 Prozent auf 1.030,50 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.028,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -1,04 Prozent auf 91,61 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 92,57 US-Dollar.

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Dienstagabend nach. Um -0,62 Prozent auf 86,31 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 86,85 US-Dollar.

Währenddessen wird der Baumwolle bei 0,79 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,11 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,79 US-Dollar).

Währenddessen legt der Haferpreis um 3,22 Prozent auf 3,45 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,34 US-Dollar wert.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 2,74 US-Dollar am Vortag auf 2,71 US-Dollar nach unten (--0,80 Prozent).

Derweil geht es für den Lebendrindpreis bergauf. Der Lebendrindpreis steigt 1,36 Prozent auf 2,19 US-Dollar, nach 2,16 US-Dollar am Vortag.

Daneben wertet der Maispreis um 20:20 Uhr auf. Es geht 1,99 Prozent auf 4,48 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,39 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Mastrindpreis bei 3,30 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,65 Prozent im Vergleich zum Vortag (3,28 US-Dollar).

Zeitgleich verstärkt sich der Orangensaftpreis um 6,07 Prozent auf 1,47 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,38 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenpreis um 3,57 Prozent auf 12,25 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenpreis noch 11,82 US-Dollar wert.

Nach 320,70 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenmehlpreis am Dienstagabend um 1,81 Prozent auf 326,50 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen legt der Sojabohnenölpreis um 1,10 Prozent auf 0,63 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenölpreis noch 0,62 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Zuckerpreis um 19:01 Uhr ab. Es geht -0,66 Prozent auf 0,18 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,18 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit kann der Erdgaspreis - Natural Gas Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,86 Prozent auf 3,31 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,22 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der Mageres Schwein Preis kaum von der Stelle. Um 20:05 Uhr werden 0,56 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Milchpreis um 0,96 Prozent auf 17,80 US-Dollar zu. Gestern war der Milchpreis noch 17,63 US-Dollar wert.

Daneben wertet der Heizölpreis um 20:40 Uhr ab. Es geht -1,66 Prozent auf 109,37 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 111,22 US-Dollar stand.

Indessen verstärkt sich der Reispreis um 0,73 Prozent auf 17,89 US-Dollar. Am Vortag notierte der Reispreis bei 17,76 US-Dollar.

Derweil geht es für den Holzpreis südwärts. Der Holzpreis sinkt -0,20 Prozent auf 510,50 US-Dollar, nach 511,50 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen legt der Erdgaspreis - TTF um 3,31 Prozent auf 85,47 Euro zu. Gestern war der Erdgaspreis - TTF noch 82,73 Euro wert.

Redaktion Finanzen.net