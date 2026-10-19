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Gold & Co. im Fokus 19.10.2026 13:17:06

Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

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Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 0,21 Prozent auf 4.174,26 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 4.165,50 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 1,26 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 57,75 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 57,03 US-Dollar lag.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.629,00 US-Dollar) geht es um 1,96 Prozent auf 1.661,00 US-Dollar nach oben.

Indessen verstärkt sich der Palladiumpreis um 1,61 Prozent auf 1.137,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Palladiumpreis bei 1.119,50 US-Dollar.

Daneben sinkt der Ölpreis (Brent) um -0,95 Prozent auf 108,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 109,86 US-Dollar.

Indes gewinnt der Ölpreis (WTI) hinzu. Für den Ölpreis (WTI) geht es nach 101,41 US-Dollar am Vortag auf 101,42 US-Dollar nach oben (+0,01Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 13:03 Uhr steigt der Baumwolle um 0,63 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,80 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 4,03 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,98 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,38 Prozent.

Daneben wertet der Kaffeepreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 2,42 Prozent auf 3,13 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,06 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Kakaopreis am Montagmittag hinzu. Um 0,50 Prozent auf 4.242,00 Britische Pfund geht es nach oben. Am Vortag stand der Kakaopreis bei 4.221,00 Britische Pfund.

Mit dem Maispreis geht es indes nach unten. Der Maispreis gibt -0,32 Prozent auf 4,73 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 4,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Indes gewinnt der Sojabohnenpreis hinzu. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 12,61 US-Dollar am Vortag auf 12,62 US-Dollar nach oben (+0,04Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 13:03 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 0,34 Prozent stärker bei 358,30 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 357,10 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Sojabohnenölpreis um -0,16 Prozent auf 0,67 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Zuckerpreis um -0,91 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Gestern stand der Zuckerpreis noch bei 0,21 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - Natural Gas. Um 0,93 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr auf 3,15 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 3,12 US-Dollar lag.

Zeitgleich kommt der Milchpreis kaum vom Fleck. Nach 15,27 US-Dollar am Vortag, tendiert der Milchpreis um 11:26 Uhr bei 15,27 US-Dollar.

Daneben sinkt der Heizölpreis um -0,20 Prozent auf 129,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 129,44 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Chepko Danil Vitalevich / Shutterstock.com
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