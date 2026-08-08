Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.

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Kaum verändert zeigt sich am Mittag der Goldpreis. Der Preis belief sich um 13:13 Uhr auf 4.342,26 US-Dollar. Noch am Vortag stand der Goldpreis bei 4.342,26 US-Dollar.

Zudem bewegt sich der Silberpreis seitwärts. Um 11:29 Uhr wurde ein Preis von 63,55 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Silberpreis bei 63,55 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.753,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 11:29 Uhr auf 1.753,00 US-Dollar beziffert.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 11:29 Uhr werden 1.374,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.ch