|Kursbewegungen
|
02.07.2026 03:44:25
Rohstoff-Performance im 2. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel
Am Rohstoffmarkt bewegten sich einige Werte im vergangenen Quartal stark. Das sind die Gewinner und Verlierer.
Anzeige
Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln
Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.Jetzt informieren
Weitere Links:
Bildquelle: 1971yes / Shutterstock.com,elen_studio / Shutterstock.com, Ingvar Tjostheim / Shutterstock.com,Foto-Ruhrgebiet / Shutterstock.com
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|10’951.18
|10’161.99
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’361.08
|3’152.25
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’395.70
|3’197.06
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|638.90
|591.51
|Goldbarren 250 g - philoro
|26’850.33
|25’649.35
|Silber CombiBar® 100 g
|279.97
|165.69
|Silber Maple Leaf 1 oz
|63.76
|46.99
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|1’770.84
|1’491.12
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI beendet Handel leichter -- DAX geht etwas fester in den Feierabend -- US-Börsen mit roten Vorzeichen -- Asiens Börsen letztlich im Plus - Hongkong im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt schwächelte zur Wochenmitte, während der deutsche Leitindex zulegte. Die Wall Street zeigte sich schwächer. Die Märkte in Asien präsentierten sich am Mittwoch stärker.