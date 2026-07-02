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Kursbewegungen 02.07.2026 03:44:25

Rohstoff-Performance im 2. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

Rohstoff-Performance im 2. Quartal 2026: So bewegten sich Gold, Öl und Co. im vergangenen Jahresviertel

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    Name Kaufen Verkaufen
    Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 10’951.18 10’161.99
    Gold Krügerrand 1 oz 3’361.08 3’152.25
    Gold Philharmoniker 1 oz 3’395.70 3’197.06
    Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 638.90 591.51
    Goldbarren 250 g - philoro 26’850.33 25’649.35
    Silber CombiBar® 100 g 279.97 165.69
    Silber Maple Leaf 1 oz 63.76 46.99
    Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 1’770.84 1’491.12

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