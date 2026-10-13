|Gold & Co. unter der Lupe
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13.10.2026 10:13:20
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag
So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.
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Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.188,04 US-Dollar und damit 0,39 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.171,69 US-Dollar.
Indes gewinnt der Silberpreis hinzu. Für den Silberpreis geht es nach 60,34 US-Dollar am Vortag auf 60,56 US-Dollar nach oben (+0,36Prozent).
Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 1,10 Prozent auf 1.708,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.689,50 US-Dollar.
In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis nordwärts. Um 10:09 Uhr steht ein Plus von 0,39 Prozent auf 1.151,50 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Palladiumpreis-Kurs noch bei 1.147,00 US-Dollar.
Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -1,39 Prozent auf 105,17 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 106,65 US-Dollar an der Tafel standen.
Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -1,75 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 10:10 Uhr auf 92,10 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 93,74 US-Dollar lag.
Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 10:00 Uhr notiert der Baumwolle -0,36 Prozent niedriger bei 0,80 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,81 US-Dollar.
Nach 4,83 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagvormittag um -0,67 Prozent auf 4,80 US-Dollar gesunken.
Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -0,60 Prozent auf 12,80 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 12,88 US-Dollar.
Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,68 US-Dollar am Vortag auf 0,69 US-Dollar nach oben (+0,29Prozent).
Zudem zeigt sich der Zuckerpreis im Sinkflug. Um 10:01 Uhr gibt der Zuckerpreis um -0,96 Prozent auf 0,21 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 0,21 US-Dollar gemeldet wurde.
Indes gibt der Erdgaspreis - Natural Gas nach. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 3,17 US-Dollar am Vortag auf 3,15 US-Dollar nach unten (--0,66 Prozent).
Daneben präsentiert sich der Milchpreis mit einem Kursgewinn. Um 09:30 Uhr notiert der Milchpreis 0,07 Prozent stärker bei 14,97 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 14,96 US-Dollar.
Inzwischen fällt der Heizölpreis um -0,64 Prozent auf 123,90 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Heizölpreis bei 124,69 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
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