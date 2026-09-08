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Gold & Co. im Fokus 08.09.2026 10:13:20

Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

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Der Goldpreis wertet am Dienstagvormittag um -0,37 Prozent auf 4.388,89 US-Dollar ab. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.405,08 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 10:10 Uhr steht ein Minus von -0,66 Prozent auf 65,73 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 66,17 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -0,22 Prozent auf 1.824,50 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.828,50 US-Dollar.

Währenddessen kommt der Palladiumpreis kaum von der Stelle. Um 10:09 Uhr werden 1.393,00 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (Brent) Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Ölpreis (Brent) um 2,07 Prozent auf 99,01 US-Dollar. Am Vortag standen noch 97,00 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nordwärts. Der Ölpreis (WTI) gewinnt 3,29 Prozent auf 94,49 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 91,48 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen kommt der Haferpreis kaum von der Stelle. Um 09:11 Uhr werden 3,44 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,98 Prozent auf 5,17 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 5,12 US-Dollar wert.

Mit dem Sojabohnenmehlpreis geht es indes nach unten. Der Sojabohnenmehlpreis gibt -0,81 Prozent auf 342,50 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 345,30 US-Dollar an der Tafel standen.

In der Zwischenzeit kann der Sojabohnenölpreis Gewinne verbuchen. Um 10:00 Uhr steigt der Sojabohnenölpreis um 0,93 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,69 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 1,38 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Erdgaspreis - Natural Gas um -0,17 Prozent auf 2,97 US-Dollar. Gestern stand der Erdgaspreis - Natural Gas noch bei 2,98 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (16,18 US-Dollar) geht es um -0,19 Prozent auf 16,15 US-Dollar nach unten.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 10:10 Uhr notiert der Heizölpreis 3,08 Prozent stärker bei 123,63 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 119,93 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kohlepreis bergab. Um 09:59 Uhr steht ein Minus von -4,17 Prozent auf 132,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Kohlepreis noch bei 137,75 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Margaret M Stewart / Shutterstock.com
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