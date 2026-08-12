Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Vormittag

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Der Goldpreis lag um 10:10 Uhr bei 4.407,89 US-Dollar und damit 0,90 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.368,48 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Silberpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Silberpreis um 2,24 Prozent auf 66,15 US-Dollar. Am Vortag standen noch 64,70 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann der Platinpreis Gewinne verbuchen. Um 10:10 Uhr steigt der Platinpreis um 0,69 Prozent auf 1.760,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.748,00 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.375,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.365,00 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,77 Prozent.

Nach 88,91 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Mittwochvormittag um 0,67 Prozent auf 89,51 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 0,72 Prozent auf 83,80 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 83,20 US-Dollar.

Daneben sinkt der Baumwolle um -1,68 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,83 US-Dollar.

Währenddessen legt der Maispreis um 0,69 Prozent auf 4,40 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,37 US-Dollar wert.

Indes gibt der Sojabohnenpreis nach. Für den Sojabohnenpreis geht es nach 11,48 US-Dollar am Vortag auf 11,46 US-Dollar nach unten (--0,13 Prozent).

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 10:01 Uhr ab. Es geht -0,13 Prozent auf 0,68 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,68 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Zuckerpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 0,17 US-Dollar lag, wird der Zuckerpreis um 10:00 Uhr auf 0,17 US-Dollar beziffert.

Indes gewinnt der Erdgaspreis - Natural Gas hinzu. Für den Erdgaspreis - Natural Gas geht es nach 2,77 US-Dollar am Vortag auf 2,79 US-Dollar nach oben (+0,72Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis nordwärts. Um 10:09 Uhr steht ein Plus von 0,24 Prozent auf 112,54 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Heizölpreis-Kurs noch bei 112,27 US-Dollar.

Derweil notiert der Kohlepreis bei 123,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (122,10 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,74 Prozent.

Redaktion finanzen.ch