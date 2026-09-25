Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

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Rohstoffe aktuell 25.09.2026 13:17:06

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Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.314,05 US-Dollar und damit 0,83 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.278,52 US-Dollar.

Derweil notiert der Silberpreis bei 65,09 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (63,93 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 1,81 Prozent.

Mit dem Platinpreis geht es indes nordwärts. Der Platinpreis gewinnt 1,57 Prozent auf 1.779,50 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 1.752,00 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -0,90 Prozent auf 1.266,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.278,00 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Ölpreis (Brent) um -1,04 Prozent auf 105,49 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (Brent) bei 106,60 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Ölpreis (WTI) im Sinkflug. Um 13:13 Uhr gibt der Ölpreis (WTI) um -2,21 Prozent auf 92,52 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 94,61 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen reduziert sich der Haferpreis um -1,66 Prozent auf 4,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Haferpreis bei 4,23 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Kaffeepreis nordwärts. Um 13:02 Uhr steht ein Plus von 1,63 Prozent auf 2,80 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Kaffeepreis-Kurs noch bei 2,75 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Kakaopreis um -0,81 Prozent auf 4.149,00 Britische Pfund. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 4.183,00 Britische Pfund.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (5,28 US-Dollar) geht es um -1,90 Prozent auf 5,18 US-Dollar nach unten.

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 13:02 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -1,01 Prozent auf 13,04 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 13,18 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gibt der Sojabohnenmehlpreis am Freitagmittag nach. Um -1,12 Prozent auf 371,90 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenmehlpreis bei 376,10 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -1,12 Prozent auf 0,66 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,67 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Zuckerpreis Zugewinne in Höhe von 0,23 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Erdgaspreis - Natural Gas um -4,31 Prozent auf 3,16 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,30 US-Dollar.

Indes gibt der Heizölpreis nach. Für den Heizölpreis geht es nach 124,95 US-Dollar am Vortag auf 124,69 US-Dollar nach unten (--0,21 Prozent).

Währenddessen wird der Holzpreis bei 539,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (537,00 US-Dollar).

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sandra Cunningham / Shutterstock.com
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