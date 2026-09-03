Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

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Gold, Öl & Co. 03.09.2026 13:17:06

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Der Goldpreis wertet am Donnerstagmittag um 1,02 Prozent auf 4.432,22 US-Dollar auf. Am Vortag stand der Goldpreis bei 4.387,41 US-Dollar.

Nach 65,33 US-Dollar am Vortag ist der Silberpreis am Donnerstagmittag um 0,75 Prozent auf 65,82 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen zeigt sich der Platinpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.760,50 US-Dollar) geht es um 0,60 Prozent auf 1.771,00 US-Dollar nach oben.

Zudem gewinnt der Palladiumpreis am Donnerstagmittag hinzu. Um 1,07 Prozent auf 1.368,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Palladiumpreis bei 1.353,50 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Ölpreis (Brent) mit einem Kursgewinn. Um 13:04 Uhr notiert der Ölpreis (Brent) 1,50 Prozent stärker bei 97,06 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 95,63 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 1,38 Prozent auf 92,27 US-Dollar. Am Vortag standen noch 91,01 US-Dollar an der Tafel.

Zudem gibt der Baumwolle am Donnerstagmittag nach. Um -4,35 Prozent auf 0,83 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Baumwolle bei 0,86 US-Dollar.

Nach 3,48 US-Dollar am Vortag ist der Haferpreis am Donnerstagmittag um -3,45 Prozent auf 3,36 US-Dollar gesunken.

Daneben sinkt der Kaffeepreis um -2,10 Prozent auf 3,22 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,28 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Kakaopreis um -3,77 Prozent auf 4.315,00 Britische Pfund. Am tags zu vor lag der Kakaopreis bei 4.484,00 Britische Pfund.

Daneben sinkt der Maispreis um -2,17 Prozent auf 5,08 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 5,19 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Sojabohnenpreis um -1,13 Prozent auf 12,87 US-Dollar. Gestern stand der Sojabohnenpreis noch bei 13,02 US-Dollar.

Daneben sinkt der Sojabohnenölpreis um -2,11 Prozent auf 0,69 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,71 US-Dollar.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,19 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach unten (--3,90 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 13:13 Uhr steht ein Plus von 1,05 Prozent auf 2,99 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,96 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Milchpreis um -0,24 Prozent auf 16,29 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 16,33 US-Dollar.

Derweil notiert der Heizölpreis bei 123,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (123,63 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,21 Prozent.

Daneben wertet der Kohlepreis um 13:02 Uhr auf. Es geht 0,52 Prozent auf 136,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 135,80 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
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