Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln. Jetzt informieren

Der Goldpreis lag um 13:13 Uhr bei 4.641,06 US-Dollar und damit -0,23 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.651,88 US-Dollar.

Indes gibt der Silberpreis nach. Für den Silberpreis geht es nach 68,96 US-Dollar am Vortag auf 68,03 US-Dollar nach unten (--1,35 Prozent).

Indessen reduziert sich der Platinpreis um -1,62 Prozent auf 1.849,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 1.880,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Palladiumpreis bergab. Um 13:13 Uhr steht ein Minus von -2,46 Prozent auf 1.328,00 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Palladiumpreis noch bei 1.361,50 US-Dollar.

Mit dem Ölpreis (Brent) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (Brent) gibt -2,81 Prozent auf 89,58 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 92,17 US-Dollar an der Tafel standen.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -2,93 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 13:13 Uhr auf 82,52 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 85,01 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Baumwolle mit Verlusten. Um 12:30 Uhr notiert der Baumwolle -1,55 Prozent niedriger bei 0,86 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,87 US-Dollar.

Nach 3,78 US-Dollar am Vortag ist der Kaffeepreis am Dienstagmittag um -1,06 Prozent auf 3,74 US-Dollar gesunken.

Währenddessen verliert der Kakaopreis um -2,40 Prozent auf 4.151,00 Britische Pfund. Gestern stand der Kakaopreis noch bei 4.253,00 Britische Pfund.

Indes gibt der Maispreis nach. Für den Maispreis geht es nach 4,92 US-Dollar am Vortag auf 4,91 US-Dollar nach unten (--0,10 Prozent).

Zudem zeigt sich der Sojabohnenpreis im Sinkflug. Um 13:02 Uhr gibt der Sojabohnenpreis um -0,31 Prozent auf 12,12 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 12,16 US-Dollar gemeldet wurde.

Indes gibt der Sojabohnenmehlpreis nach. Für den Sojabohnenmehlpreis geht es nach 320,30 US-Dollar am Vortag auf 319,30 US-Dollar nach unten (--0,31 Prozent).

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 13:04 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -1,56 Prozent niedriger bei 0,66 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Zuckerpreis um -1,19 Prozent auf 0,17 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Zuckerpreis bei 0,18 US-Dollar.

Daneben wertet der Erdgaspreis - Natural Gas um 13:13 Uhr ab. Es geht -1,47 Prozent auf 2,74 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,78 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit Verlusten. Um 13:12 Uhr notiert der Heizölpreis -0,23 Prozent niedriger bei 112,54 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 112,80 US-Dollar.

Währenddessen wird der Kohlepreis bei 124,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,40 Prozent im Vergleich zum Vortag (124,50 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Holzpreis um -0,09 Prozent auf 574,00 US-Dollar. Gestern stand der Holzpreis noch bei 574,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch