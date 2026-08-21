Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Mittag

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Gold, Öl & Co. aktuell 21.08.2026 13:17:06

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Der Goldpreis erhöhte sich um 13:13 Uhr um 1,57 Prozent auf 4.590,14 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag bei 4.519,09 US-Dollar gelegen hatte.

Zudem steigt der Silberpreis. Um 2,32 Prozent verstärkt sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 69,67 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 68,09 US-Dollar lag.

Nach 1.832,00 US-Dollar am Vortag ist der Platinpreis am Freitagmittag um 2,76 Prozent auf 1.882,50 US-Dollar gestiegen.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 13:13 Uhr auf. Es geht 1,49 Prozent auf 1.358,50 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 1.338,50 US-Dollar stand.

Zudem gewinnt der Ölpreis (Brent) am Freitagmittag hinzu. Um 0,19 Prozent auf 93,96 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (Brent) bei 93,78 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Ölpreis (WTI) um 0,41 Prozent auf 87,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (WTI) bei 86,83 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Kaffeepreis um -0,80 Prozent auf 3,61 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Kaffeepreis bei 3,64 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Kakaopreis mit Verlusten. Um 12:48 Uhr notiert der Kakaopreis -1,77 Prozent niedriger bei 4.212,00 Britische Pfund. Am Vortag stand der Preis bei 4.288,00 Britische Pfund.

Währenddessen zeigt sich der Maispreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,79 US-Dollar) geht es um -0,21 Prozent auf 4,78 US-Dollar nach unten.

Zudem gibt der Sojabohnenpreis am Freitagmittag nach. Um -0,33 Prozent auf 12,17 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Sojabohnenpreis bei 12,21 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 13:01 Uhr ab. Es geht -0,57 Prozent auf 313,90 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 315,70 US-Dollar stand.

Inzwischen fällt der Sojabohnenölpreis um -0,17 Prozent auf 0,71 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Sojabohnenölpreis bei 0,71 US-Dollar.

Derweil notiert der Zuckerpreis bei 0,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (0,18 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,57 Prozent.

Mit dem Erdgaspreis - Natural Gas geht es indes nordwärts. Der Erdgaspreis - Natural Gas gewinnt 2,38 Prozent auf 2,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 2,73 US-Dollar an der Tafel standen.

Währenddessen wird der Heizölpreis bei 119,41 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (118,35 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Kohlepreis mit einem Kursgewinn. Um 12:33 Uhr notiert der Kohlepreis 1,21 Prozent stärker bei 125,25 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 123,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Holzpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 578,00 US-Dollar lag, wird der Holzpreis um 13:00 Uhr auf 578,00 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
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