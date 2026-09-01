Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend

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Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.329,93 US-Dollar und damit -2,67 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.448,93 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Silberpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Silberpreis um -3,41 Prozent auf 64,28 US-Dollar. Am Vortag standen noch 66,55 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Platinpreis Verluste. Um 20:40 Uhr fällt der Platinpreis um -1,96 Prozent auf 1.749,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.784,00 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Palladiumpreis bei 1.301,00 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.359,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -4,30 Prozent.

Nach 90,49 US-Dollar am Vortag ist der Ölpreis (Brent) am Dienstagabend um 4,74 Prozent auf 94,78 US-Dollar gestiegen.

Indessen verstärkt sich der Ölpreis (WTI) um 5,41 Prozent auf 90,40 US-Dollar. Am Vortag notierte der Ölpreis (WTI) bei 85,76 US-Dollar.

Daneben sinkt der Baumwolle um -1,84 Prozent auf 0,90 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,92 US-Dollar.

Währenddessen legt der Haferpreis um 2,23 Prozent auf 3,55 US-Dollar zu. Gestern war der Haferpreis noch 3,47 US-Dollar wert.

Indes gibt der Kaffeepreis nach. Für den Kaffeepreis geht es nach 3,44 US-Dollar am Vortag auf 3,42 US-Dollar nach unten (--0,48 Prozent).

Daneben wertet der Lebendrindpreis um 20:05 Uhr ab. Es geht -3,78 Prozent auf 2,12 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 2,21 US-Dollar stand.

Nach 5,15 US-Dollar am Vortag ist der Maispreis am Dienstagabend um 1,26 Prozent auf 5,22 US-Dollar gestiegen.

Indes gibt der Mastrindpreis nach. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,21 US-Dollar am Vortag auf 3,21 US-Dollar nach unten (--0,20 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Orangensaftpreis nordwärts. Um 20:00 Uhr steht ein Plus von 6,62 Prozent auf 1,27 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Orangensaftpreis-Kurs noch bei 1,19 US-Dollar.

Derweil notiert der Sojabohnenpreis bei 13,07 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (12,75 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 2,47 Prozent.

Daneben wertet der Sojabohnenmehlpreis um 20:17 Uhr auf. Es geht 2,21 Prozent auf 342,00 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 334,60 US-Dollar stand.

Indes gewinnt der Sojabohnenölpreis hinzu. Für den Sojabohnenölpreis geht es nach 0,71 US-Dollar am Vortag auf 0,72 US-Dollar nach oben (+2,65Prozent).

Daneben verstärkt sich der Zuckerpreis um 3,09 Prozent auf 0,18 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,18 US-Dollar.

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 2,91 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,94 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,75 Prozent.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,84 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,03 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,84 US-Dollar).

Währenddessen wird der Milchpreis bei 16,66 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (16,67 US-Dollar).

Daneben präsentiert sich der Heizölpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:40 Uhr notiert der Heizölpreis 4,22 Prozent stärker bei 123,90 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 118,88 US-Dollar.

Derweil geht es für den Reispreis bergauf. Der Reispreis steigt 0,62 Prozent auf 15,35 US-Dollar, nach 15,25 US-Dollar am Vortag.

Zudem fällt der Holzpreis. Um -1,58 Prozent reduziert sich der Holzpreis um 20:25 Uhr auf 560,00 US-Dollar, nachdem der Holzpreis am Vortag noch bei 569,00 US-Dollar lag.

Daneben präsentiert sich der Erdgaspreis - TTF mit einem Kursgewinn. Um 19:56 Uhr notiert der Erdgaspreis - TTF 4,82 Prozent stärker bei 71,38 Euro. Am Vortag lag der Preis bei 68,10 Euro.

Redaktion finanzen.ch