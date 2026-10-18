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19.10.2026 01:00:00
Record Shipping Costs Force Oil Producers to Slash Prices
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Der heimische Aktienmarkt zog am Freitag moderat an. Der deutsche Leitindex präsentierte sich vor dem Wochenende klar höher. Der Dow gab im Freitagshandel nach. An den Märkten in Asien ging es am Freitag wieder aufwärts.