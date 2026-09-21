Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’957 1.2%  SPI 19’760 1.3%  Dow 52’057 0.7%  DAX 25’575 1.1%  Euro 0.9417 -0.3%  EStoxx50 6’318 1.3%  Gold 4’344 -0.8%  Bitcoin 70’639 5.8%  Dollar 0.8211 -0.2%  Öl 99.4 -4.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
Schafft KI bessere Investment-Entscheidungen bei Aktien? Bridgewater liefert Antworten
Roche-Aktie zieht an: Pharmariese legt Grundstein für neuen Produktionsbau in Basel - EU-Zulassung für Augenmittel erhalten
DZ BANK: Siemens-Aktie erhält Kaufen
Suche...
ETF Sparplan

Dieselpreis Benzin 10458426

2.46
EUR
0.01
EUR
0.33 %
00:00:00
ABL
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten
Historisch
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Historisch

21.09.2026 18:00:00

Record Diesel Prices Raise Fears of Local Fuel Shortages

Dieselpreis Benzin
2.46 EUR 0.33%
Kaufen Verkaufen
Even as U.S. diesel and gasoline prices soared in the wake of the U.S.-Israeli war with Iran, both fuels remained widely available, just more expensive. Now, a few station owners are saying they are out of diesel, though this appears to be an isolated problem for the moment. However, if the diesel and gasoline supply situation does not change, more and more stations may find themselves without one or both of these two crucial motor fuels. Proximity to supply is starting to matter more and more. For example, in Texas (where many refineries and oil…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Bitcoin und Ethereum ziehen kräftig an - diese Signale sprechen für das Ende der Krypto-Baisse
Helvetia Baloise-Aktie tiefrot: Dennis Giavina zum Technologie-Chef Schweiz ernannt
ams-OSRAM-Aktie +20 Prozent: Produkt- und KI-Neuigkeiten entfachen Euphorie bei Anlegern
Novo Nordisk-Aktie sackt kräftig ab: Wachstumsambitionen enttäuschen Anleger - Eli Lilly bei Cagrisema-Medikament übertrumpft
Partners Group-Aktie gewinnt: Konzern erwägt offenbar 800-Mio-Fortführungsfonds für Private Credit
Kühne+Nagel-Aktie gefragt: Milliardenpotenzial durch Amazon-Deal
Midterms als Kurstreiber? Was die XRP-Rally von 2024 für 2026 verspricht
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
Nestlé-Aktie und Roche-Aktie: Keine Steuerung nach kurzfristigen Aktienkursbewegungen - So reagieren die Valoren

Top-Rankings

KW 38: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 38: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 38: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.