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28.09.2026 20:00:00

Record Diesel Costs Add Fresh Pressure on UK Economy

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The UK economy entered “uncharted territory” on Monday, battling an assortment of financial pressures as fears intensified ahead of the next Budget.  Diesel costs surged to a record high of 199.18p per litre, marking the latest energy shock on the UK economy. Stations were registered as charging 199.18p per litre, according to the RAC. The automotive firm said the price jump reflected “just how exposed the UK is to events occurring far away”. Brent crude – the international benchmark for oil prices – also…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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