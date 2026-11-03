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03.11.2026 02:00:00

Questions Mount Over Venezuela’s Biggest Oil Deal

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“The biggest oil deal in world history” between the Trump Administration and North American Blue Energy Partners may not live up to the hype as the privately held and previously little-known company could face steep challenges in developing Venezuela’s huge oil resources, Reuters reported, citing more than a dozen oil workers, contractors, and experts from the industry. Following the capture of Nicolas Maduro by U.S. forces in January, the U.S.-backed interim Venezuelan government has made changes to the legal, regulatory, and…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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