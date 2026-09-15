BP Aktie 844183 / GB0007980591
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15.09.2026 11:57:36
Preis für E10-Benzin steigt in Deutschland auf Höchststand
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MÜNCHEN (awp international) - Der Preis für einen Liter Superbenzin der Sorte E10 hat einen weiteren Höchststand erreicht. Im Tagesdurchschnitt vom Montag wurden 2,286 Euro für den Liter fällig, wie der ADAC mitteilte. Das war gut ein Cent mehr als am Sonntag. Diesel kostete 2,412 Euro pro Liter und ist noch wenige Cent vom Rekordpreis entfernt. Verglichen mit Sonntag hat sich der Preisanstieg für beiden Sorten etwas verlangsamt./bf/DP/stw
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