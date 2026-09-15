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15.09.2026 11:57:36

Preis für E10-Benzin steigt in Deutschland auf Höchststand

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Shell
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MÜNCHEN (awp international) - Der Preis für einen Liter Superbenzin der Sorte E10 hat einen weiteren Höchststand erreicht. Im Tagesdurchschnitt vom Montag wurden 2,286 Euro für den Liter fällig, wie der ADAC mitteilte. Das war gut ein Cent mehr als am Sonntag. Diesel kostete 2,412 Euro pro Liter und ist noch wenige Cent vom Rekordpreis entfernt. Verglichen mit Sonntag hat sich der Preisanstieg für beiden Sorten etwas verlangsamt./bf/DP/stw

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14.09.26 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
11.09.26 Shell Buy Goldman Sachs Group Inc.
08.09.26 Shell Overweight JP Morgan Chase & Co.
04.09.26 Shell Overweight Barclays Capital
04.09.26 Shell Sector Perform RBC Capital Markets
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Inside ETF

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07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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