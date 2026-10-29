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29.10.2026 01:00:00

Peace Talks Won’t Save Oil Buyers From $100-Plus Oil

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Middle East nations have renewed their diplomatic efforts, with high-level delegations from Saudi Arabia, Turkey and Pakistan having met with Iranian officials in Tehran on Monday to explore a regional security framework in a bid to de-escalate tensions. Whereas Iranian President Pezeshkian has expressed a willingness to resolve regional differences, Tehran continues to insist that U.S. sanctions and the blockade of Iranian ports must be addressed before broader negotiations can get underway. Standard Chartered expects a legitimate agreement to…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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