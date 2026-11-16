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16.11.2026 18:38:43
Paradox an der Strasse von Hormus: Angriffe auf Schiffe nehmen zu - Öl-Exporte steigen auf Vorkriegsniveau
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