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06.11.2026 08:29:38
Panikverkäufe wegen KI und Öl : Südkoreanischer Leitindex stürzt ab - Börse setzt Handel aus
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