ONGC Moves to Take Over Venezuelan Oilfields, Recover $500 Million

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Reduced domestic inventories will likely result in significantly lower Chinese exports of diesel in November amid the global diesel crisis, analysts at Energy Aspects say as they slashed their estimates of Chinese shipments this month. Energy Aspects now sees China’s diesel exports at about 580,000 tons in November, down by 400,000 tons from the previous assessment, according to a note carried by Bloomberg. However, there could be upward revisions to the new forecast as refiners may ramp up shipments if domestic demand starts to drop off…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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