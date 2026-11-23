Crude prices deepened their slide on Monday even as Wall Street rallied on Nvidia's reinstatement of chief executive Jensen Huang, with West Texas Intermediate (WTI) trading at its weakest level since late August. At 10:29 a.m. ET, WTI was down 3.5% at $80.50 per barrel, Brent was down 3.6% at 89.23 dollars, and U.S. natural gas futures had fallen 8.2% to 3.130 dollars per million British thermal units. Nvidia said it was reinstating Jensen Huang as president, chief executive and board director, effective immediately, 11 days after he resigned.…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com