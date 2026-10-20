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20.10.2026 11:30:00

Oil-Rich Alberta Votes to Stay in Canada in Historic Referendum

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Albertans have rejected a proposal to move toward a separation from Canada, according to early results of the referendum held on Monday, as voters gave the federal government a boost to national unity. Residents of Canada’s oil province have voted to remain in Canada, CBC News projects based on the early results with still more than half of the votes to be counted. The results of the counted votes, however, show that than 76% of voters cast the vote that ‘Alberta should remain a province in Canada’ in the 10th question in the…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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