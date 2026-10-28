Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’812 1.6%  SPI 20’859 1.3%  Dow 52’220 -0.5%  DAX 26’044 1.3%  Euro 0.9209 -0.3%  EStoxx50 6’212 0.7%  Gold 4’026 -0.7%  Bitcoin 66’426 -1.2%  Dollar 0.8278 0.0%  Öl 113.4 -1.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335On113454047Novartis1200526Sandoz124359842Partners Group2460882Amrize143013422
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
DZ BANK veröffentlicht Bewertung: Beiersdorf-Aktie mit Halten
FedEx-Aktie gewinnt: Zuversichtlicherer Jahresausblick bremst Kursrutsch
Eli Lilly-Aktie im Aufwind: US-Pharmakonzern hebt Jahres-Umsatzziel erneut an
EZB hält still: Leitzins unverändert – was Anleger jetzt wissen müssen
Immobilienaktien im Fokus: Warum US-REITs trotz Zinstief anders agieren als Vonovia
Suche...
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

29.10.2026 00:00:00

Oil Refineries Become Prime Targets as Global Fuel Shortage Worsens

Ölpreis (Brent)
113.4 USD -1.66%
Kaufen Verkaufen
Ten years ago, European countries were closing refineries while Gulf oil states were building new ones. Now, many of these refineries have been damaged in the war between the U.S. and Israel, and Iran. Fuel output from one of the biggest refining regions is not going to be coming back soon. Neither is full refining capacity from one of the world’s top fuel exporters, Russia. Earlier this week, the secretary-general of the International Energy Agency Fatih Birol warned that crude oil and natural gas prices will remain elevated next year as…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
ServiceNow-Aktie bricht zweistellig ein: Gewinn bleibt hinter den Erwartungen zurück
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
Idorsia-Aktie sinkt: Umsatz stagniert trotz starkem Quviviq-Wachstum - neue Partnerschaft geplant
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Alphabet-Aktie kräftig im Minus: Gewinn und Umsatz fallen schwächer aus als erwartet
Cisco Aktie News: Anleger schicken Cisco am Abend auf rotes Terrain
Analyse: JP Morgan Chase & Co. vergibt Overweight an UBS-Aktie
Fed legt Zinspause ein: US-Börsen beenden Handel im Plus -- SMI schliesst in Rot -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen letztlich freundlich - KOSPI stark
Sandoz-Aktie sackt kräftig ab: Generika-Spezialist passt Prognose an - Biosimilars mit Lieferengpässen

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.