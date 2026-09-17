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17.09.2026 16:54:00

Oil Prices Slide as China Presses Iran to Rein In the Houthis

Ölpreis (Brent)
103.4 USD -1.35%
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Oil prices are falling on Thursday on some headlines signaling potential de-escalation moves out of the Saudi-Yemen conflict, both via Reuters: China reportedly presses Iran to help rein in the Houthis after Saudi appeal, according to Retuers citing sources Oil prices fell on Wednesday after reports that Saudi Arabia was offering additional crude cargoes through Oman eased some concerns about Middle East supply disruptions, while a smaller-than-expected draw in U.S. crude inventories added further downward pressure.  US crude futures…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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